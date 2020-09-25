У жительницы Удмуртии похитили более 800 тысяч рублей, заставив ее оформить кредит

Фото: Константин Ившин

Мошенники обманным путем заставили жительницу Воткинска взять огромный кредит и отдать им все деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Обратившаяся в полицию 51-летняя женщина рассказала, что вечером ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка. Он предупредил потерпевшую о том, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит, и предложил пресечь незаконную операцию.

Следуя его указаниям, женщина пошла к банкомату и оформила кредит на сумму 834 тыс. рублей, после чего перечислила деньги на несколько номеров, совершив более 50 переводов.

Возбуждено уголовное дело, лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

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