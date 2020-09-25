42 дозы вакцины от коронавируса привезли в Удмуртию

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Первая партия вакцины от коронавируса уже поступила в Удмуртию, об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте».

Пока это всего 42 дозы, первыми в очереди на вакцинацию будут врачи, которые сами изъявят желание сделать прививку.

- Всего до конца года по соглашению с министерством здравоохранения РФ нам поступят в общей сложности 1299 доз. Они будут распределены среди людей, входящих в группу повышенного риска, - тех, чья работа связана с общением с большим количеством жителей, - пишет Александр Бречалов.

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