26 сентября в Удмуртии выявлены рекордные 113 случаев заражения коронавирусом

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На утро 26 сентября в Удмуртии выявлено 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией – впервые количество подтвержденных диагнозов за сутки в республике больше ста. Об этом сообщает оперштаб региона в социальных сетях.

Среди заболевших 51 житель Ижевска, 15 жителей Глазова и восемь жителей Малопургинского района. В Завьяловском и Селтинском районах по шесть новых случаев, по четыре случая — в Игринском и Сарапульском районах, и по три случая — в Можге, Сарапуле, Каракулинском и Кизнерском районах. В Кезском, Вавожском и Можгинском районах заболело по два человека, один случай зафиксирован в Воткинском районе.

Тем не менее, выздоровевших тоже много: за минувшие сутки из больниц выписано 89 человек. К сожалению, одна пациентка скончалась – это была женщина в возрасте 71 года.

Общее количество лабораторно подтвержденных диагнозов на сегодняшний день составляет в Удмуртии 4941. 3635 человек из этого выздоровели, 88 умерли.

В настоящее время в больницах находятся: 877 пациентов в удовлетворительном состоянии, 285 пациентов в состоянии средней степени тяжести, и 56 – в тяжелом состоянии.

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