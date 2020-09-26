Лобовое столкновение на трассе в Удмуртии: двое погибших, двое пострадавших

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Страшное ДТП произошло в пятницу, 25 сентября, в Можгинском районе Удмуртии. Подробности сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Около 21:00 на 98 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» 24-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2108», за рулем которого находилась 50-летняя женщина.

Водитель «Лады» и его 25-летний пассажир скончались на месте от травм. Водитель автомобиля «ВАЗ-2108» и пассажир – 49-летний мужчина получили травмы и госпитализированы.

– Остановился предложить аптечку, но уже не надо… Один труп точно, второй непонятно, скорее всего, тоже. Были не пристегнуты – вылетели оба, машина их в хлам. В красной машине живые, но зажаты. Приехали несколько скорых, ГИБДД и МЧС, – написал один из очевидцев в соцсети.

Сотрудники полиции осмотрели место ДТП, теперь предстоит установить, не находился ли водитель «Лады» в состоянии опьянения. Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе расследования.

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