300 тыс. рублей заплатит директор ижевского пейнтбольного клуба за поврежденный глаз посетителя

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Штраф в 200 тыс. рублей придется заплатить директору одного из пейнтбольных клубов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Как было установлено судом, 54-летний руководитель организации, занимающейся проведением игр и соревнований по пейнтболу, не обеспечил выполнение требований безопасности. В результате снаряд от маркера пневматического действия попал в глаз посетителя, находящегося за пределами игровой зоны. Мужчина получил ушиб глаза средней степени тяжести, что соответствует причинению легкого вреда его здоровью.

Подсудимый не признал себя виновным, однако штраф ему все равно назначили, причем с учетом смягчающих обстоятельств – у него есть несовершеннолетний ребенок. Кроме того, суд взыскал еще 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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