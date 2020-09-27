Пожилого мужчину разыскивают в Ижевске

ФОТО: ПСО "Регион 18"

71-летнего Макеева Александра Михайловича разыскивают в Ижевске. Мужчина ушел из дома (ул.Буммашевская) в неизвестном направлении еще 16 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

У Александра Михайловича седые волосы, телосложение полное, рост около 160 сантиметров. Был одет в темно-коричневую фуражку, черную куртку с капюшоном, черную футболку с рисунком, джинсы. При себе имел матерчатую сумку.

Всех, кто может что-то сообщить о его местонахождении, просят позвонить по телефонам горячей линии поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (102 с мобильного).

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