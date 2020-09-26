Ижевчанка выиграла миллион рублей в шоу на канале ТВ-3

Фото: пресс-служба канала ТВ-3

34-летняя ижевчанка Алена Яковлева выиграла заветную сумму на проекте канала ТВ-3 «Миллион на мечту» (16+), об этом сообщает пресс-служба канала.

Теперь девушка стала на шаг ближе к своей самой заветной мечте. Алена не может иметь детей, но очень хочет стать мамой, потому она и пришла на проект – для оплаты суррогатного материнства нужны немалые деньги.

Фото: пресс-служба канала ТВ-3

Трогательная и тяжелая история жительницы Ижевска сразу покорила сердца жюри: Алена не смогла самостоятельно выносить ребенка из-за врачебной ошибки, и теперь девушка видит свой единственный шанс в услугах суррогатной матери.

В интервью Алена Яковлева призналась, что она совершенно не публичный человек, и ей сложно рассказывать о своих личных переживаниях.

Фото: пресс-служба канала ТВ-3

– Мне было тяжело раскрепоститься. Но с другой стороны, шоу открыло мне возможность начать новую жизнь. Я получила шанс создать полноценную семью и достичь той цели, ради которой я и шла туда, – говорит она.

Также победительница шоу рассказала, что полученный приз даст ей шанс начать жизнь с чистого листа и при этом не пойти на такие жертвы, как продажа квартиры и кредиты, к которым девушка уже морально готовилась ради исполнения мечты.

Фото: пресс-служба канала ТВ-3

– Я уже записалась на анализы. На 29 сентября у меня назначен приём у репродуктолога. Затем пройду все консультации, сдам необходимые анализы. Это всё небыстрый процесс: нужно пройти обследование мне, суррогатной маме, нужно сделать все тесты на совместимость и прочее. Поэтому я уже начала двигаться дальше, – рассказала Алена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Алина Загитова снялась в новой эффектной рекламе одежды известного бренда

- Матпомощь при рождении ребенка получили 93 студенческие семьи в Удмуртии