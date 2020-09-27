Крупную сумму похитили мошенники у 59-летней ижевчанки

ФОТО: Алена СЕЛЕЗНЕВА

Мошенники похитили 338 000 тысяч рублей у 59-летней ижевчанки. Ей предложили компенсационную выплату за ранее приобретенные лекарства, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Злоумышленник позвонил потерпевшей и представился сотрудником Росздравнадзора.

- Мошенник сообщил, что женщине положена денежная компенсация за ранее приобретенные медицинские препараты. Звонивший пояснил, что для получения компенсации необходимо уплатить налог и сумму курьерскую доставку, - рассказали в ведомстве.

В итоге, женщина перечислила все свои сбережения на счета мошенников. После – звонки прекратились, а номер телефона оказался недоступен.

Уже возбуждено уголовное дело.

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