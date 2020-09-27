Диагностика на местах: более 34 тысяч жителей Удмуртии прошли обследования в передвижных медкомплексах

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

34 111 жителей Удмуртии прошли обследования в передвижных медкомплексах за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Спецмашины побывали в 24 муниципальных образованиях на 712 выездах. Всего было проведено 41845 исследований, в том числе 9890 флюорографий и 8730 маммографий. Выявлено 1192 подозрения на заболевания.

Напомним, что на закупку комплексов было выделено 102,5 млн рублей из республиканского бюджета и 67,05 - из федерального.

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