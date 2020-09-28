Жители Удмуртии смогут обращаться к главным врачам больниц через мессенджеры

Вопросы можно направить в WhatsApp или Viber Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Теперь жители Удмуртии могут обращаться к главным врачамь через мессенджеры. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Никита Свирин в своем аккаунте ВКонтакте.

– Уважаемые граждане Удмуртии, теперь у Вас есть возможность направить свои обращения напрямую главным врачам учреждений, в которое Вы обратились. Конечно, Вы могли сделать это и раньше, но теперь Вы можете сделать это в мессенджерах, – написал Никита Свирин.

Он также отметил, что это нововведение позволит обслуживать посетителей быстрее.

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