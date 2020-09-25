«Не прогонять же их»: как в Ижевске соблюдается масочный режим?

И где продолжают обслуживать без масок Фото: pixabay.com

11 сентября в Удмуртии вновь ввели бессрочный масочный режим. Жители и гости города обязаны носить маски в местах общего пользования. К ним относятся магазины, офисы, остановки, вокзалы, аэропорт, здания государственных органов и органов местного самоуправления, культурные учреждения, трамваи, троллейбусы, автобусы и такси.

Соблюдают ли ижевчане эти правила? Узнал журналист «Комсомолки».

Не верю в коронавирус

Первая остановка – ближайший продуктовый магазин. Половина людей без масок, но даже ее наличие не гарантирует ее правильного использования. У многих маска неплотно прилегает к лицу или прикрыт только рот.

Наш журналист пообщался с посетителем магазина и узнал, почему тот не соблюдает правила.

– Если честно, я вообще в эти маски не очень верю, – поделился мужчина. – Зачем их носить, если пользы они не приносят? Иногда в магазинах заставляют надевать, конечно. На этот случай маска у меня с собой.

Когда покупатели ведут себя безответственно, следить за соблюдением режима должны сотрудники магазина. Несмотря на то, что сами продавцы носят маски, они не спешат делать замечания другим.

– Не прогонять же их. Они уже походили по магазину, потрогали товар, – рассказала кассир, – Надышали везде. Это не только пользы не принесет, но и неприятные эмоции оставит. Некоторые же покупатели конфликтные попадаются.

Охранники на входе и сотрудники в торговых рядах также игнорируют отсутствие масок.

– Я не верю в коронавирус. Скорее всего, такое же заболевание, как ОРВИ и простуда. Пенсионерам нужно носить маски, а другим я не вижу смысла. Гораздо опаснее сейчас в школах, где много детей, чем в магазинах.

Важно заметить, что такая политика свойственна не всем работникам торговли. В другом магазине покупателю без маски отказались пробивать товар, хотя он уже стоял на кассе. А в одной из центральных пекарен вежливо просят надеть маску, прежде чем покупать выпечку.

Фото: pixabay

Билеты – всем

История повторяется и в общественном транспорте. 50% пассажиров не носят маски, 50% носят, но не всегда правильно.

– Часто нет времени смотреть на каждого пассажира: в маске он или нет. Тем более в час пик, – рассказывает кондуктор, – Предупреждать получается не всех.

Кондуктор должен напоминать об обязательном масочном режиме. Однако, если индивидуального средства защиты у пассажира нет, кондуктор все равно продаст ему билет.

В ИПОПАТ утверждают, что в ближайшее время транспорт оборудуют оповестительной системой.

Инструкция по применению

Напомним, как правильно использовать медицинскую маску:

- Маска используется в многолюдных местах. Если вы гуляете в парке, где нет толпы людей, маску полезно снять.

- Ткань маски должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку.

- Необходимо менять маску каждые 2-3 часа. Использовать маску повторно нельзя.

- В случае, когда маска стала влажной, ее нужно немедленно заменить.

- Каждый раз, когда вы трогаете маску, необходим тщательно продезинфицировать руки.

- Использованные маски нужно выбросить в урну.

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