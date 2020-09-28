Примерно 220 учеников обучаются в профильных медицинских классах Ижевска

Биологию и химию они изучают 5 раз в неделю Фото: Амир Закиров

Около 220 учеников 8–10 классов школ Ижевска обучаются в профильных медицинских классах. Об этом сообщили в аккаунте пресс-службы правительства Удмуртии ВКонтакте.

Такие классы открыли в школах № 74, 42, 80, 50, лицеях № 25, 30, 14, гимназии №83 и Столичном лицее.

Основные предметы – биологию и химию – там проводят 5 раз в неделю. Также ученики посещают экскурсии в медицинские учреждения, открытые лекции практикующих докторов.

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