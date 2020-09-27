Коронавирус в Ижевске, последние новости на 27 сентября: рекордное число заболевших и прогноз на осень

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За выходные в Удмуртии зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, 26 сентября выявили 113 случаев, а в воскресенье – 100 случаев.

Всего на утро 27 сентября в регионе выявлено 5041 пациентов с коронавирусом.

В РОССИИ

Иммунолог сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России на осень. Кроме того, врач объяснил причины роста заболеваемости COVID-19.

Закроют ли российскую экономику из-за роста коронавируса?

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