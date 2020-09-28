103 случая коронавируса зарегистрировали в Удмуртии 28 сентября

Уже третий день подряд в Удмуртии фиксируют более сотни случаев коронавируса Фото: Амир Закиров

На 28 сентября в Удмуртии зафиксировали 103 случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб республики в социальных сетях.

Пять человек вылечились, двое скончались. Умершие — женщины, которым было 89 и 90 лет. Всего по состоянию на 28 число заболели 5144 пациентов, 3 644 выздоровели, 93 умерли.

Диагноз подтвердился у 70 жителей Ижевска, 16 жителей Можги, пяти жителей Можгинского района, трех жителей Завьяловского района, трех жителей Малопургинского района, двух жителей Алнашского района, двух жителей Сарапульского района, по одному в Вавожском и Граховском районах.

В лабораториях Удмуртии за все время пандемии провели 368 517 тестов на коронавирус. За последние сутки провели 3 360 исследований.

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