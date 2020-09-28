Фотофакт: сказочные фигуры появились в одном из городов Удмуртии

Фото: /vk.com/igorasabin

Деревянные сказочные фигуры появились в Удмуртии в Сигаевском дендропарке Сарапула. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Сарапульского района Игорь Асабин.

— Сегодня скульптуры установлены в дендрологическом парке, который превратился в сказочную аллею, где можно прогуляться, вдыхая чистый воздух и наслаждаясь осенним листопадом, — сообщил глава района.

Фото: /vk.com/igorasabin

На создание фигур ушла неделя. Для жителей проводили мастер-классы по обработке природных материалов.

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