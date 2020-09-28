Карта распространения коронавируса на 28 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев

В понедельник, 28 сентября, в Удмуртии зафиксировали 103 случая коронавируса. Выздоровели пять пациентов, скончались две женщины - 89 и 90 лет. Всего заболели 5144 пациента, вылечились 3 644, умерли 93.

Рассказываем, сколько человек заболели по районам Удмуртии:

Ижевск - 2566

Воткинск - 151

Сарапул - 155

Можга - 356

Глазов - 180

Алнашский район - 170

Балезинский район - 81

Вавожский район - 57

Воткинский район - 58

Глазовский район - 41

Граховский район - 35

Дебесский район - 24

Завьяловский район - 377

Игринский район - 82

Камбарский район - 22

Каракулинский район - 20

Кезский район - 53

Кизнерский район - 54

Киясовский район - 41

Красногорский район - 53

Малопургинский район - 147

Можгинский район - 91

Сарапульский район - 60

Селтинский район - 31

Сюмсинский район - 21

Увинский район - 61

Шарканский район - 49

Юкаменский район - 21

Якшур-Бодьинский район - 46

Ярский район - 31

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