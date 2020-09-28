Карта распространения коронавируса на 28 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
В понедельник, 28 сентября, в Удмуртии зафиксировали 103 случая коронавируса. Выздоровели пять пациентов, скончались две женщины - 89 и 90 лет. Всего заболели 5144 пациента, вылечились 3 644, умерли 93.
Рассказываем, сколько человек заболели по районам Удмуртии:
Ижевск - 2566
Воткинск - 151
Сарапул - 155
Можга - 356
Глазов - 180
Алнашский район - 170
Балезинский район - 81
Вавожский район - 57
Воткинский район - 58
Глазовский район - 41
Граховский район - 35
Дебесский район - 24
Завьяловский район - 377
Игринский район - 82
Камбарский район - 22
Каракулинский район - 20
Кезский район - 53
Кизнерский район - 54
Киясовский район - 41
Красногорский район - 53
Малопургинский район - 147
Можгинский район - 91
Сарапульский район - 60
Селтинский район - 31
Сюмсинский район - 21
Увинский район - 61
Шарканский район - 49
Юкаменский район - 21
Якшур-Бодьинский район - 46
Ярский район - 31
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