Ижевчанка расплатилась чужой банковской картой в магазине

Женщина нашла банковскую карту на терминале в магазине Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жительница Ижевска нашла банковскую карту и оплатила ею покупки в интернет-магазине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

30 июля обвиняемая зашла в супермаркет около дома. На терминале она нашла забытую банковскую карту. Женщина забрала ее себе. Дома она купила товары на 4 тысячи рублей в китайском интернет-магазине.

Женщину обвиняют по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК (кража). Сейчас дело будет расследовать суд Ленинского района.

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