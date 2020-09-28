Коронавирус в Ижевске, последние новости на 28 сентября: 103 новых случая и прививки добровольцев

В Удмуртии третий день подряд фиксируют более сотни случаев коронавируса Фото: Амир Закиров

На 28 сентября в Удмуртии зарегистрировали 103 новых случая коронавируса. Пять человек выздоровели. Две женщины, 89 и 90 лет, умерли.

Всего по состоянию на 28 сентября в Удмуртии заболели 5144 человек, вылечились 3 644, скончались 93 человека.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

А в офисе медиагруппы «Центр» 28 сентября прошел круглый стол, посвященный коронавирусу. Ответы на самые насущные вопросы можно увидеть в прямых трансляциях с круглого стола.

В России

В России за 28 сентября выявлено 8135 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 2702 пациента, скончался 61. Всего по стране зафиксировано 1 159 573 случаев Covid-19, справились с болезнью 945 920 человек, 20 385 умерли.

Тем временем Минздрав уверяет, что весеннего пика заболеваемости не повторится. При этом в ведомстве признают, что заболеваемость растет. А в Роспотребнадзоре считают, что в октябре мы можем выйти на плато.

Пять тысяч добровольцев привились вакциной от коронавируса. Нежелательных реакций ни у кого не зафиксировали.