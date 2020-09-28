Жители Удмуртии готовят свои гаджеты к холодам

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Tele2 фиксирует рост продаж портативных зарядных устройств. Самые популярные товары среди «умных» аксессуаров этой осенью – внешние аккумуляторы ёмкостью до 5000 mAh. Спрос на них в Удмуртии вырос за лето и первые три недели осени на 25% по сравнению с первым полугодием. На более мощные зарядные устройства от 10 000 mAh - на 15%.

В розничной сети Tele2 в преддверие холодного времени года вдвое выросло количество продаж внешних аккумуляторов. Эти устройства позволяют подзарядить смартфоны, планшеты и ноутбуки, когда нет возможности подключиться к стационарной розетке. В этом году активные продажи гаджетов начались уже в середине лета, тенденция сохраняется и сейчас. Покупатели при выборе обращают вынимание на стоимость, удобство использования и функциональность внешнего аккумулятора. Также клиентам важен вес устройства, у самых «народных» моделей он не превышает 250 граммов.

Наиболее продаваемым портативным зарядным устройством в салонах Tele2 стал Olmi MINI-5 5000 mAh. Это одна из самых легких и компактных моделей в ценовом сегменте до 900 рублей, её вес всего 102 грамма. Внешний аккумулятор может одновременно заряжать два смартфона. Это базовая модель, которая отлично справится со своей основной задачей - быстро «оживит» телефон, когда уровень зарядки приближается к нулю.

Вторым по популярности у посетителей салонов Tele2 стал Canyon Power bank 4400 mAh. Емкость гаджета позволяет дважды полностью зарядить смартфон, но только у одного устройства. Еще одним аргументом «за» такую емкость и надежность стала цена - не более 900 рублей. Третьим оказался Xiaomi Mi Power Bank 2S 10 000 mAh. Представитель ценового сегмента до 1300 рублей может одновременно питать несколько телефонов, а также способен зарядить ноутбук или планшет. В устройстве есть защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания, но вес 250 граммов и внушительные габариты не позволяют носить его с собой каждый день.

Модные беспроводные зарядные устройства c функцией повышенной передачи мощности пока не пользуются спросом у жителей Удмуртии. Связано это с тем, что пока далеко не все гаджеты и смартфоны можно зарядить бесконтактным способом.

- В этом году наши клиенты стали активнее погружаться в цифровую среду. Надежными спутниками в их новом образе жизни становятся «умные» устройства. Помимо спроса на стандартные гаджеты в этом сегменте мы отмечаем повышенный интерес и на портативные источники питания. Мы стараемся оперативно реагировать на потребности клиентов и пополняем ассортимент таким образом, чтобы в салонах связи покупатели находили оптимальные варианты, соответствующие их ожиданиям, - отметил Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2.

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