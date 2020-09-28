За нарушение масочного режима в Удмуртии составили 255 протоколов

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За нарушение масочного режима в сентябре составили 255 административных протоколов. Об этом во время круглого стола в медиагруппе «Центр» рассказал замруководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Михаил Трофимов.

Протоколы составляли по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей.

Напомним, обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии с 11 сентября. «Комсомолка» тоже проверила, соблюдают ли жители города требования. К сожалению, результаты оказались неутешительные.

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