Ремонт дороги Сарапул — Воткинск закончили в Удмуртии

Фото: /vk.com/a.brechalov

В Удмуртии закончили реконструкцию участка дороги Ольхово — Перевозное. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в социальных сетях.

Новая дорога соединит Воткинск и Сарапул. Теперь добраться из одного города в другой можно, не проезжая Ижевск. Также теперь решится проблема с пробками на дорогах Ижевск — Сарапул и Ижевск — Воткинск.

Также в этом году реконструируют дороги еще на трех участках: Воткинск — Черная, Ижевск — Ува — Станция Постол и Орловский — граница Кировской области.

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