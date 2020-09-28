Ремонт дороги Сарапул — Воткинск закончили в Удмуртии

Фото: /vk.com/a.brechalov
В Удмуртии закончили реконструкцию участка дороги Ольхово — Перевозное. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в социальных сетях.
Новая дорога соединит Воткинск и Сарапул. Теперь добраться из одного города в другой можно, не проезжая Ижевск. Также теперь решится проблема с пробками на дорогах Ижевск — Сарапул и Ижевск — Воткинск.
Также в этом году реконструируют дороги еще на трех участках: Воткинск — Черная, Ижевск — Ува — Станция Постол и Орловский — граница Кировской области.
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