На парикмахера напали в Ижевске

Следствие ходатайствует о мере пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 59-летнего парикмахера напали в Ижевске, потребовав отдать деньги из кассы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Неизвестный зашел в парикмахерскую на улице Коммунаров, схватил женщину за шею, пригрозил зарезать и потребовал деньги из кассы. Получив желаемое, злоумышленник скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники нашли нападавшего в кустах в ста метрах от парикмахерской. Часть похищенных денег изъяли в ходе досмотра.

Оказалось, что мужчине 25 лет, он был ранее судим. По показаниям потерпевшей, он был в состоянии алкогольного опьянения. В этот день молодой человек заходил в парикмахерскую несколько раз. В первый он якобы искал знакомую. Во второй попросил зарядное устройство, воспользовался им и ушел. В третий он зашел в помещение в медицинской маске и напал на женщину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья»). Следствие собирается ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет. Также его привлекли к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественном месте в состоянии опьянения»).

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