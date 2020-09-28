Автомобиль опрокинулся и загорелся в Удмуртии

Автомобиль опрокинулся и загорелся. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
25 сентября около 12:40 на 9 км автодороги «Педоново - Верхние Парзи» в Глазовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2123 совершил съезд с дороги. Автомобиль опрокинулся и загорелся. Водитель от полученных травм скончался в больнице.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима, а также учитывать погоду и видимость.
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