Завершилось расследование убийства сожительницы в Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Завершилось расследование уголовного дела мужчины из Сарапула. В июле 2020 года он убил свою сожительницу, а тело спрятал.

Сарапульский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике установил, что 43-летний житель Сарапула в июле 2020 года поругался со своей сожительницей. Мужчина нанес множественные удары, а затем задушил жертву. После этого он попытался скрыть тело, выбросив его с вещами жертвы в глубокую яму с водой, которую прикрыл ветками.

В ходе поисковых мероприятий труп женщины обнаружили, а подозреваемого задержали.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сарапульский городской суд Удмуртской Республики для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета.

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