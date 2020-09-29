У жительницы Ижевска похитили более 92 тысяч рублей

Фото: архив КП

Жительница Ижевска стала жертвой мошенников из-за объявления о продаже своих вещей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску.

25-летняя ижевчанка выложила в Интернет объявление о продаже шкафа и сумки за 8 000 рублей. Ей позвонила женщина, которая захотела купить вещи, и передала телефон «брату». Ижевчанка продиктовала мужчине номер своей банковской карты, чтобы тот перевел деньги за покупку. Однако вместо 8 000 он якобы перечислил 15 000 рублей и попросил девушку перевести деньги ему обратно. В итоге жительница Ижевска перевела мошенникам 92 200 рублей, следуя инструкциям мужчины.

- УМВД России по г. Ижевску напоминает гражданам: будьте внимательными при общении с неизвестными в сети Интернет. Преступления могут совершаться как лицами, выдающими себя продавцами товара и разместившими объявления, так и теми, кто позвонил по размещенному вами объявлению для приобретения товара, - говорится в сообщении пресс-службы.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления обратитесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных - 102) или в ближайший отдел полиции.

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