Годовалый ребенок получил травмы в ДТП в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

27 сентября на 16 км дороги «Якшур-Бодьинский тракт – Воткинский тракт» в Завьяловском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

40-летний водитель автомобиля «МАЗ» столкнулся со «Шкодой-Рапид», которая ехала впереди. Вторым автомобилем управляла 34-летняя женщина.

В результате ДТП водитель «Шкоды» и ее 68-летняя и 37-летняя пассажирки получили травмы. Их госпитализировали. Также телесные повреждения получили годовалый ребенок и 63-летний мужчина.

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