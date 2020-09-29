Подростка из Ижевска в неадекватном состоянии забрала скорая в соседнем регионе

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16-летнего подростка из Ижевска увезли на скорой в столице Татарстана. Прохожие обратили внимание на неадекватное поведение молодого человека.

По словам очевидцев, подросток танцевал на улице Шамиля Усманова в Казани. Во время прыжка он подвернул ногу, упал и тут же уснул. Жители вызвали бригаду скорой помощи, с которой приехал и отряд полиции. Скорая забрала парня с подозрением на перелом ноги.

По документам, подростку 16 лет и он из Ижевска. На вопросы к кому он приехал, откуда и какие вещества принимал, молодой человек не может ответить из-за своего состояния.

Сейчас выяснением подробностей занимаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

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