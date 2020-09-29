Смертельная ревность: мужчину подозревают в смерти сожительницы от побоев в Удмуртии

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39-летний ранее судимый житель Увинского района подозревается в смерти своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Удмуртии.

Мужчина приехал в село Постол Завьяловского района для выполнения строительных работ по найму. На территории села он проживал в одном доме с другими рабочими. По данным следствия, 27 сентября компания выпивала. Среди участников была 34-летняя женщина. Подозреваемый увидел её в компании трёх мужчин и приревновал. В ходе конфликта житель Увинского района нанес ей множественные удары и они легли спать. Утром 28 сентября он обнаружил, что женщина мертва.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

- Подозреваемый задержан, в настоящее время следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба ведомства.

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