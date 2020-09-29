Глава Удмуртии: У нас нет оснований переводить школы на дистанционное обучение

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в социальных сетях рассказал о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В том числе ответил на вопрос о том, будут ли переводить школы на дистанционное обучение.

- Ситуация позволяет дать детям учиться нормально, - сказал Александр Бречалов. – На карантин из-за респираторных заболеваний закрыты 3 школы и сада в Удмуртии. Ни одного в Ижевске. Также на карантине сидят 425 классов (всего 10305 классов), только 73 из них – из-за коронавирусной инфекции.

Глава отметил, что в учреждениях среднего профессионального образования на карантине по ОРВИ 70 групп, на дистанционное обучение переведены 1449 человек. Из 15157 учителей школ на больничном 1432 человека, с короновирусом из них - 46 педагогов.

- Цифры приемлемые. У нас нет оснований переводить образовательные учреждения на дистанционное обучение, - добавил Глава.

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