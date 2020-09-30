Приговор для вдовы бывшего вице-спикера Гордумы Василия Шаталова оставили без изменений

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29 сентября Прокуратура Удмуртии сообщила о том, что в судебную силу вступили приговоры по делу бывшего вице-спикера Городской думы Ижевска Василия Шаталова и его жены Яны Кузнецовой. После апелляции их оставили без изменений.

- Кузнецову осудили на 4 года лишения свободы. Сторона защиты и осужденная обжаловали судебные решения, считая их незаконными, однако их доводы остались без удовлетворения.,- говорится в сообщений.

Напомним, Яну Кузнецову и Василия Шаталова судили за хищение бюджетных средств в особо крупном размере (22 миллиона выделяли конноспортивной школе города, директором которой являлась Кузнецова). После задержания политика этапировали в Нижний Новгород.

Но Шаталов попал в больницу, а после вместе с женой находился под домашним арестом. В октябре 2016 года уголовное дело в отношении супругов передали на рассмотрение в суд. Василий Шаталов находился под следствием 5 лет, но ему так и не вынесли приговор – он скончался в январе 2020 года.

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