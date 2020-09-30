Еще 113 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

Фото: Дмитрий Селезнев

За сутки в Удмуртии еще 113 тестов на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. 37 заболевших уже выздоровели. Два пациента скончались. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По коронавирусу по прежнему лидирует Ижевск. Здесь за сутки инфекцию обнаружили у 46 человек. Также коронавирус нашли у 7 жителей Глазова, 6 жителей Можги. По 5 случаев зарегистрировали в Балезинском и Завьяловском районах, по 4 случая — в Игринском, Малопургинском районах и Воткинске, по 3 случая — в Вавожском, Граховском, Сарпульском, Увинском, Шарканском районах и Сарапуле, по два случая — в Алнашском, Воткинском, Киясовском, Юкаменском, Можгинском и Ярском районах, по одному случаю — в Камбарском и Дебесском районах.

На сегодня, 30 сентября, 1 120 зараженных коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии, 365 человек переносят болезнь в средней степени тяжести, а 72 пациента – в тяжелом состоянии.

С марта этого года в Удмуртии зарегистрировали 5 366 случая заболевания коронавирусом.

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