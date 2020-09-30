Теплосети будут ремонтировать 30 сентября в Ижевске

Работы проведут по улицам Ленина и 40 лет Победы Фото: Архив КП

30 сентября компания «Удмуртские коммунальные системы» заменит компенсаторные устройства магистральной теплосети. Работы проведут на двух участках: ул. Ленина и ул. 40 лет Победы. Об этом сообщили на сайте администрации Ижевска.

– В процессе запуска и регулировки системы теплоснабжения были выявлены недочеты в работе этих компенсаторных устройств. Чтобы не допускать нештатных ситуаций в осенне-зимний период, техническое руководство ООО «УКС» приняло решение заменить оборудование сейчас - в условиях относительно теплой и сухой погоды, – говорится в сообщении.

4 бригады и 6 единиц спецтехники задействуют в ремонте.

30 сентября отопление и горячую воду отключат у части микрорайона Соцгород и по ул. Халтурина. Параметры также снизят по улицам 40 лет Победы, Союзной, Ленина, Молодежной, Камбарской, Ухтомского и Первомайской.

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