Спасатели помогли упавшей пожилой ижевчанке, проникнув в квартиру через окно

Фото: instagram.com/pss_izh/

В понедельник, 28 сентября, спасатели вызволили пенсионерку из собственной квартиры, об этом сообщает в своем Инстаграме профессиональное аварийно-спасательное формирование города Ижевска.

Фото: instagram.com/pss_izh/

Вызов поступил с улицы Школьной. Пожилая женщина упала в своей квартире и не смогла самостоятельно подняться. Чтобы помочь пострадавшей, спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение и забраться в квартиру через окно третьего этажа.

Дверь квартиры открыли, и пожилая женщина была передана родственникам и врачам скорой помощи.

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