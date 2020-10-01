Житель Ижевска обвиняется в совершении 19 киберпреступлений

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В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, имеющего высшее технического образование. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, он обвинялся в совершении 19 преступлений в сфере компьютерных технологий.

Как было установлено следствием, в 2020 году обвиняемый покупал в Интернете логины и пароли от личных аккаунтов пользователей соцсети. Мужчина изменял пароли страниц и совершал через аккаунты спам-рассылку, используя специальную компьютерную программу. Целью этих действий было повышение популярности сайтов, торгующих различными товарами. Доход ижевчанин получал в виде процента от реализованной через данные сайты продукции.

«Взломанные» страницы заблокировали, а преступную деятельность обвиняемого пресекли. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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