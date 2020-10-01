Велосипедисты-вандалы повредили памятник детям войны в Ижевске

Фото: istu.ru

Жертвой вандализма стал полюбившийся ижевчанам памятник, расположенный в студенческом городке ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, об этом сообщила пресс-служба вуза на официальном сайте.

Вечером в пятницу, 25 сентября, четверо подростков на велосипедах устроили «тренировку» возле памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны», который в народе чаще называют «Дети войны» или «Мальчики у станка».

Фото: istu.ru

Велосипедистов, выглядящих старше 14 лет, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подростки использовали пилоны и постамент фигурной группы памятника в качестве препятствий, в результате чего две плиты с фотографиями оказались разбиты.

Руководство университета сообщило о произошедшем в правоохранительные органы. Факт обращения подтвердили в пресс-службе УМВД России по Ижевску. В настоящее время идет проверка, причастные лица уже установлены.

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