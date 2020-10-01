Банк России выпустил к 100-летию Удмуртии памятную монету

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Банк России выпустил серебряную памятную монету «100-летие образования Удмуртской Республики», об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Монета диаметром 39 мм изготовлена тиражом 3 тыс. штук, ее номинал составляет 3 рубля. Она выполнена из серебра 925 пробы массой 31,1 г.

На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение Государственного герба России. На оборотной стороне расположены герб Удмуртии, а также изображения главного корпуса Ижевского оружейного завода, монумента «Дружба народов» и Михаило-Архангельского кафедрального собора. На фоне этих символов изображена молодая пара в традиционных удмуртских костюмах.

Напомним, ранее Банк России выпускал памятные серебряные монеты, посвященные композитору П.И. Чайковскому и конструктору М.Т. Калашникову.

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