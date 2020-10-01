«Настя из Нефтекамска»: ижевчанка помогла найти пропавшую женщину

Фото: предоставлено героиней публикации

Ижевчанка помогла полиции найти объявленную в розыск жительницу Нефтекамска. «Комсомолка» связались с девушкой, которая обнаружила женщину.

18 сентября Юлия Зюина спустилась к двери подъезда в своем доме по адресу Молодежная, 24, чтобы помочь сыну занести велосипед. И перед входной дверью увидела странно одетую женщину в куртке и белых тапочках, которые обычно выдают в отеле. Было видно, что та боится людей и все время прячет лицо. На вопрос откуда она и как ее зовут, не ответила. Не зная, что делать, Юля решила написать пост в группу «ВКонтакте», попросить совета.

Ребята подскажите пожалуйста, куда правильно обратиться, где посмотреть может. Вечером у подъезда сидела женщина, в куртке, но в тапочках, сейчас возвращаясь домой обнаружили ее сидящую в лифте, на вопросы кто такая и где живет мотает головой, не помнит, — спросила девушка в соцсетях.

Вернувшись в 23:00 домой, ижевчанка увидела, что женщина перебралась в кабину лифта. Юлия вновь попробовала пойти на контакт: спрашивала, где проживает незнакомка, как ее зовут, случилось ли что-то и нужна ли помощь. Но получала односложные ответы: Анастасия, из Нефтекамска.

По камерам видеонаблюдения в доме стало понятно, что Анастасия прошла в дом вместе с соседями, который заходил в подъезд. Спустя еще некоторое время Юлия решила позвонить в полицию.

Как позже сообщили в пресс-службе УМВД России по Ижевску, девушку с 17 сентября разыскивала ее мама. Она позвонила в дежурную часть отдела полиции №4 (по Устиновскому району) и сообщила, что ее дочь 1978 г.р. выехала из Нефтекамска в Ижевск к друзьям, но в итоге не вернулась и на связь не выходит.

— Мы позвонили в полицию Устиновского района. Сотрудники сообщили, что по описанию — это женщина, которую сейчас ищут родственники, — рассказывает Юлия.

С полицией женщина пошла на контакт и ответила на все их вопросы. Сотрудники подтвердили, что перед ними — пропавшая без вести. Она оказалась в неадекватном состоянии, поэтому сотрудники во избежание проблем увезли ее в отделение. Почему жительница Нефтекамска оказалась в подъезде Ижевска сотрудники не сообщили.

УМВД России по Ижевску передают огромную благодарность Юлии Зюиной, которая не осталась равнодушной к потерявшейся женщине и сообщила об этом в правоохранительные органы. Также в полиции отметили, что в подобных ситуациях необходимо сразу обращаться в полицию по единый телефону — 02 (со всех мобильных — 102).

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