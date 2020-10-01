Есть вопрос: будут ли обрезать деревья в этом году в Ижевске?

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Жители Ижевска интересуются, будут ли в этом году спиливать деревья. В частности, ижевчанка Гульнара пожаловалась на деревья по улице 40 лет ВЛКСМ.

— По дороге 40 лет ВЛКСМ напротив садика 122 совершенно запущенные деревья. Ветки лезут в глаза. Половина дерева лежит на земле, и эти заросли используются не по назначению. Там часто кто-то сидит, — рассказала Гульнара.

Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марат Чемалтынов, в этом году средства на обрезку деревьев в этом году не выделены.

— По всему городу встречаются жалобы на поросль или деревья. Где-то они обоснованные, где-то нет. Но в этом году обрезки деревьев не будет, потому что средства были выделены минимальные. В 2021 году при доведении средств, может быть, обрежем, — прокомментировал Марат Чемалтынов.

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