Изменения правил для водителей самокатов и гироскутеров в Ижевске пока не вступили в силу

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Не так давно Минтранс подготовил изменения в правила дорожного движения, предусматривающие штрафы для нетрезвых водителей самокатов и гироскутеров. Также среди нововведений запрет стоянки и остановки данных транспортных средств на островках безопасности.

Новости в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) прокомментировали сотрудники ГИБДД Удмуртии.

— В настоящее время никакие изменения официально не вступили в силу, соответственно, при движении необходимо соблюдать правила, которые действуют сейчас, — рассказал Дмитрий Городилов, заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

О сроках принятие нововведений пока не сообщается.

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