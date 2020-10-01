С 1 октября в Ижевске дети не должны гулять одни после 22:00

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С 1 октября по 30 апреля ночным считается время с 22:00 до 6:00. Как сообщает УМВД России по городу Ижевску, в этом промежутке не будет допускаться нахождение несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых.

Напомним, в период с 1 мая по 30 сентября «комендантский час» для детей начинался с 23:00, однако с наступлением осени темнеть начинает рано, и допустимое время изменили.

Сотрудниками органов внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних регулярно проводятся вечерние рейдовые мероприятия по выявлению детей без сопровождения в общественных местах. Родителей, чей ребенок окажется без присмотра после 22:00, могут привлечь к административной ответственности.

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