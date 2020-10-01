Крупный пожар на складе произошел в Удмуртии 1 октября

Фото:vk.com/gumchspour

В четверг, 1 октября, в селе Ягул Завьяловского района Удмуртии загорелось складское здание, об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике на официальной странице «ВКонтакте»

Сообщение о возгорании поступило в 15:57 по местному времени. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова.

Фото:vk.com/gumchspour

К моменту прибытия первых расчетов площадь пожара составила 1000 кв. м. 20 человек, находившиеся на территории склада, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных, погибших и пострадавших нет.

Ликвидация возгорания продолжается, обстоятельства произошедшего уточняются. Всего к тушению пожара привлечено 74 человека и 16 единиц техники от Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, а также 63 человека и 12 единиц техники от МЧС России.

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