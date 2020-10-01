На улице 40 лет Победы в Ижевске временно прекратится движение трамваев

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В субботу, 3 октября, в Ижевске на сутки закроют движение трамваев по улице 40 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

Движение будет прекращено по причине монтажа трубопровода под трамвайными путями в районе перекрестка с проспектом Калашникова. Это будет новая теплотрасса, предназначенная для теплоснабжения строящегося жилого комплекса на улице Васнецова.

Утром 4 октября движение обещают возобновить.

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