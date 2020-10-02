Ижевчанин, сыгравший роль в сериале «Чики», может получить звание «Человек года» GQ

Фото: kino-teatr.ru

Ижевчанин Сергей Гилев может получить звание «Человек года» журнала GQ (18+). Об этом сообщается на сайте издания.

Сергей Гилев вместе с другой ижевчанкой Камилой Сафиной снялся в сериале «Чики» (18+)/. Наш земляк исполнил роль бандита Данилы.

Уроженец Ижевска попал в шорт-лист премии в номинации «Открытие года».

- Бывший журналист и автор образовательного проекта «Мел» вышел за рамки работы в медиа и сам стал героем отрасли, сыграв бандита Данилу в сериале «Чики», - говорится на сайте GQ.

Поддержать Сергея Гилева можно на сайте журнала.

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