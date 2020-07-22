Юрий Дудь рассказал, что он «болеет» за успехи ижевчанина, сыгравшего в сериале «Чики»
Блогер Юрий Дудь отметил на своей странице ижевчанина Сергея Гилева, который сыграл в сериале «Чики» (18+). Он рассказал, что когда-то работал вместе с Гилевым на спортивном сайте Sports.ru (18+).
- На фото – Серега Гилев, ему 40. На протяжении 9 лет он работал на Sports.ru – главным по соцсетям и Трибуне (это такая блогерская платформа внутри сайта). Параллельно с работой, когда ему было уже 32, он пошел учиться на артиста. Сначала были невидимые эпизоды то тут, то там, но летом 2020 года Серега сыграл очень важную злодейскую роль в самом обсуждаемом сериале лета – «Чики». Если люди готовы меняться и начинать новую жизнь когда угодно, это просто #зашибись (исправлено до цензурного варианта - прим. ред.). ты оч крутой, болею за все твои успехи, - написал Юрий Дудь.
Сергей Гилев родился в Ижевске в 1979 году. Он учился в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, но потом перешел на журфак РГГУ. Но и этот факультет Гилев вскоре оставил. Впоследствии он поступил в школу драмы Германа Сидакова.
В сериале снялась еще одна уроженка Ижевска - Камила Сафина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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