2020-07-22T06:37:46+03:00
Звезды

Юрий Дудь рассказал, что он «болеет» за успехи ижевчанина, сыгравшего в сериале «Чики»

Он работал вместе с нашим земляком на спортивном сайте
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: /www.instagram.com/yurydud/Фото: /www.instagram.com/yurydud/
Изменить размер текста:

Блогер Юрий Дудь отметил на своей странице ижевчанина Сергея Гилева, который сыграл в сериале «Чики» (18+). Он рассказал, что когда-то работал вместе с Гилевым на спортивном сайте Sports.ru (18+).

- На фото – Серега Гилев, ему 40. На протяжении 9 лет он работал на Sports.ru – главным по соцсетям и Трибуне (это такая блогерская платформа внутри сайта). Параллельно с работой, когда ему было уже 32, он пошел учиться на артиста. Сначала были невидимые эпизоды то тут, то там, но летом 2020 года Серега сыграл очень важную злодейскую роль в самом обсуждаемом сериале лета – «Чики». Если люди готовы меняться и начинать новую жизнь когда угодно, это просто #зашибись (исправлено до цензурного варианта - прим. ред.). ты оч крутой, болею за все твои успехи, - написал Юрий Дудь.

Сергей Гилев родился в Ижевске в 1979 году. Он учился в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, но потом перешел на журфак РГГУ. Но и этот факультет Гилев вскоре оставил. Впоследствии он поступил в школу драмы Германа Сидакова.

В сериале снялась еще одна уроженка Ижевска - Камила Сафина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двое ижевчан снялись в популярном сериале «Чики»

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Бойцовский клуб»: 6 зрелищных фотографий с уличных боев в Ижевске

Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Знай наших: ижевчане прославились »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерку в Удмуртии подозревают в незаконном культивировании мака
Юрий Дудь рассказал, что он «болеет» за успехи ижевчанина, сыгравшего в сериале «Чики»
Погода в Ижевске 22 июля: грозы и ливни
Житель Удмуртии пытался с помощью арбалета передать телефоны в колонию
Половина россиян откладывают часть зарплаты для крупных покупок
С 31 июля в Удмуртии начнут штрафовать жителей за выгул собак вне спецплощадок
Семья в Удмуртии спаслась из пожара благодаря извещателю
Жителя Удмуртии осудили за разбойное нападение из-за кредитной задолженности
Приемочная комиссия приняла работы на переулке Студенческий в Ижевске
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За полгода в Ижевске задержано почти 1100 пьяных водителей
Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда
Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска
Ижевчане выбрали место установки стелы «Город трудовой доблести»
На стройке в частном доме погиб 29-летний житель Удмуртии
Новые светофоры появятся на улицах Ижевска
Нового начальника управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 21 июля: 31 случай заражения и два летальных случая
Датабанк присоединился к Системе быстрых платежей