Вандалы напали на Центральную площадь в Ижевске

Фото: страница главы Октябрьского района Алексея Девяткина «ВКонтакте»

На Центральную площадь в Ижевске напали вандалы. Об этом сообщил в социальных сетях глава Октябрьского района Алексей Девяткин.

— Нет слов... Одни эмоции... Администрация Октябрьского района обращается в правоохранительные органы города Ижевска для поиска граждан, причинивших ущерб, — написал глава района.

Фото: страница главы Октябрьского района Алексея Девяткина «ВКонтакте»

Фото: страница главы Октябрьского района Алексея Девяткина «ВКонтакте»

Нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье. Больше всего пострадал Северный сквер, который проходит вдоль улицы Наговицына. Там вырвали 15 кустов и четыре урны вместе с плиткой. Четыре скамейки и две урны на Центральной площади сломали и разрисовали. На остановке по ходу к переулку Широкому сломали информационный планшет и стекло.

Фото: страница главы Октябрьского района Алексея Девяткина «ВКонтакте»

Фото: страница главы Октябрьского района Алексея Девяткина «ВКонтакте»

Все воскресенье подрядчики приводили территорию в порядок.

Фото: страница главы Октябрьского района Алексея Девяткина «ВКонтакте»

Напомним, Центральную площадь открыли 19 сентября прошлого года. Практически сразу же территорию облюбовали спортсмены-экстремалы, что вызвало недовольство архитекторов и властей. Обсуждался даже вопрос о запрете катания на велосипедах и скейтбордах на территории.

Сейчас идет ремонт на еще одном участке площади — около кинотеатра «Россия». Ранее «Комсомолка» рассказывала, что может появиться на эспланаде.

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