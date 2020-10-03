ЗАГС опубликовал самые необычные имена за последние 9 месяцев в Удмуртии

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На официальном сайте города Воткинска появились итоги управления ЗАГС за прошедшие девять месяцев. Помимо основных цифр по рождаемости, указы самые популярные и необычные имена за период.
Самым популярным женским именем в Воткинске является Мария, затем идут Виктория и Варвара. Мальчиков чаще всего называют Артем, Михаил и Егор.
Однако самые известные имена оказались в конце списка популярности Воткинска. Именами Сергей, Олег и Надежда в этом сезоне мало кого назвали.
Зато теперь среди воткинцев есть Натан, Франц, Абдрахман, Оливия, Арпи, Мубинабону, Лука, Аглая, Аврора, Сусанна.
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