ЗАГС опубликовал самые необычные имена за последние 9 месяцев в Удмуртии

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На официальном сайте города Воткинска появились итоги управления ЗАГС за прошедшие девять месяцев. Помимо основных цифр по рождаемости, указы самые популярные и необычные имена за период.

Самым популярным женским именем в Воткинске является Мария, затем идут Виктория и Варвара. Мальчиков чаще всего называют Артем, Михаил и Егор.

Однако самые известные имена оказались в конце списка популярности Воткинска. Именами Сергей, Олег и Надежда в этом сезоне мало кого назвали.

Зато теперь среди воткинцев есть Натан, Франц, Абдрахман, Оливия, Арпи, Мубинабону, Лука, Аглая, Аврора, Сусанна.

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