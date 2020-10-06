Пьяный водитель из Удмуртии опрокинул свой автомобиль

Пьяный водитель из Удмуртии попал в аварию. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария произошла накануне, вечером 5 октября, на первом километре автодороги «Можга-Нылга-Родники» Увинского района Удмуртии.

25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. После это машина еще и опрокинулась. Водителя с травмами увезли в больницу.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Как сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии, по всем признакам молодой человек был пьян. В отношении него составили протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, проводится расследование.

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