Тротуар между новостройкой и «Талисманом» в Ижевске благоустроят

Новый тротуар появится в Ижевске.

Сегодня, 6 октября, должно начаться благоустройство тротуара между новостройкой на ул. 50 лет ВЛКСМ и ТЦ «Талисман». Общая протяженность тротуара составляет порядка 570 погонных метров, стоимость работ - 2,3 млн рублей, сообщает Администрация города.

До 1 ноября специалисты проведут разработку грунта, устроят подстилающие слои из песка и щебня, установят бордюрный камень, уложат асфальт.

Напомним, в июле глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о том, что на этом месте будет построен тротуар.

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