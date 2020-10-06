Беременную жену и полицейского избил пьяный ижевчанин

27-летний ижевчанин избил не только свою беременную жену, но и полицейского. Фото: pixabay.com

В Ижевске продолжается расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ижевчанина. Его, как сообщает следственное управление СК России по Удмуртии, подозревают в «применении насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, днем 23 сентября в отдел полиции позвонила женщина с просьбой помочь: ее муж устроил скандал и стал бить ее. Прибывшие в одну из квартир на ул. Ленина полицейские обнаружили беременную женщину и ее пьяного супруга.

Несмотря на присутствие полицейских, мужчина продолжал вести себя агрессивно, замахивался на женщину. А после того, как полицейские потребовали прекратить это, ударил одного из них кулаком в лицо и разбил ему губу.

- В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, подозреваемый, назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточняется в сообщении ведомства.

Сейчас расследование этого дела продолжается. Дебошир может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

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