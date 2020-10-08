Погода в Ижевске 8 октября: переменная облачность и до +11°С

8 октября в Ижевске переменная облачность и до +11°С. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня нас обещает немного порадовать солнышко. Подробнее о погоде в четверг расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 8 октября ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит +9..+11°С, ветер будет южным, 3-8 м/с.

Ночью облачно, но, скорее всего, без осадков. Температура составит около +5°С, на почве могут быть заморозки до -2°С. Ветер подует в юго-западном направлении со скоростью около 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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